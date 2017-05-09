Подписаться на уведомления
 

Два взрыва в Таиланде: десятки раненых

 

Два взрыва произошли во вторник рядом с супермаркетом таиландского города Паттани, 40 человек получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Взрывные устройства сработали с небольшой разницей во времени около 14:00 по местному времени.

"Первая бомба была небольшой, никто не пострадал, вторая была огромной — я пока не знаю, был ли это заминированный автомобиль", — заявил агентству представитель полиции провинции Паттани Прича Прачумчаи (Preecha Prachumchai).

"На данный момент 40 человек получили ранения, состояние одного из них тяжелое", — добавил он.

В провинциях "крайнего юга" Таиланда — Наративат, Ялла и Паттани, граничащих с Малайзией, с 2004 года активно действуют группы мусульманских боевиков из сепаратистских организаций, требующих автономии для региона или отделения от Таиланда. За время конфликта в результате взрывов и обстрелов, которые происходят на "крайнем юге" еженедельно, в регионе погибли более 5,8 тысячи человек, в основном гражданские лица.

Регион населен преимущественно этническими малайцами-мусульманами, в то время как большинство населения Таиланда составляют буддисты. В прошлом все три провинции входили в полунезависимый султанат Паттани, буферное государство между Сиамом (ныне Таиланд) и Британской Малайей (ныне Малайзия), и оказались в составе Сиама в начале XX века в результате серии англо-сиамских соглашений. Сепаратистские движения возникали в регионе и ранее.

183 просмотров


Старости
Могут ли в Баку проникнуть террористы под видом туристов?
Могут ли в Баку проникнуть террористы под видом туристов? haqqin.az отвечает экс-посол Салех Амр
Наша погода
Сегодня 27° / 14°
10 Май 27° / 17°
11 Май 22° / 12°
12 Май 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Стая собак напала на ребенка в Баку
Взрыв в Турции: ранены солдаты
В Гяндже сильный ветер обрушил крышу здания и балконы квартир
В Баку приехал легендарный Джанлука Вакки ...и ответил на вопросы haqqin.az
Асадова избили из-за денег, собранных на поминки фото; видео
Алиевы с семьей Ази Асланова фото
Два взрыва в Таиланде: десятки раненых
Эрдоган отправился в Кувейт
Путин: «Россия всегда будет с теми странами...» обновлено
В Минкультуризма обещали активнее работать с Катаром По следам наших выступлений
Порошенко: «Россия пытается командовать Украиной как четырьмя украинскими фронтами»
ИГИЛ казнило российского полковника
Американский корабль столкнулся с рыболовным судном
ВВС Турции бомбят территорию Ирака
В Баку потеплеет до +29
Навальный снова поднимает Москву haqqin.az комментирует Ярослав Белоусов
9 мая в Молдове отмечают День Европы haqqin.az из Кишинева
Легализует ли Азербайджан «идеальные деньги»? Все о деньгах
Россия задумалась о расширении военной базы в Армении
Коррупционный скандал вокруг сестры Сабира Рустамханлы приемная haqqin.az
Премьер-министр Армении: «Я не должен заниматься азербайджанскими яблоками»
Рубен Меграбян: «Господин Лавров, просто закрой свой рот…»
В Гяндже мужчина перерезал горло беременной жене
Ученые создали водку, которая не вызывает похмелья
Парад Победы в Москве прямая трансляция; обновлено 11:45
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться