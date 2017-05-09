Жители села Деймядаглы Бардинского района избили 32-летнего Фикрета Асадова, который собирал деньги на поминках своего родственника, сообщает ARB TV.

Согласно информации, на поминках житель села Гахраман Керимов попытался украсть собранные деньги. Фикрет Асадов помешал ему. После этого сыновья Г.Керимова Ялчин и Бабир, а также его братья отвели Фикрета Асадова на окраину села и избили тупыми предметами.

Фикрет Асадов получил тяжелые травмы и был доставлен в отделение травматологии Центральной районной больницы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту избиения.