49-летний бизнесмен Джанлука Вакки возглавляет компанию SEA Societa Europea Autocaravan SpA, которая производит автотрейлеры. Кроме того, Джанлука — член совета директоров семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, выпускающей оборудование для упаковки и обработки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания. Но и это еще не все, Джанлука Вакки — владелец акций таких крупных компаний, как Eurotech, и часовой марки Toy Watch.

Джанлука вообще везунчик по жизни. Начинал он свой бизнес отнюдь не с парой тысяч в кармане, а миллионов долларов, которые успел заработать его отец. Деловой и успешный родитель и компанию мощную успел создать к моменту совершеннолетия Джанлуки. Но и сын оказался не промах - сумел значительно приумножить семейное достояние.

Однако Джанлука совсем не из тех миллионеров, которые день и ночь корпят над бумагами, строят планы и подсчитывают капиталы. Нет, он, конечно же, все это делает, но и не отказывает себе ни в каких радостях жизни: много путешествует, встречается с самыми красивыми девушками мира, лакомится блюдами национальной кухни, а главное – диджействует и даже выступает с авторскими программами по всему свету.

На этот раз танцующий миллионер, как его прозвали почитатели талантов Джанлуки, удостоил своим вниманием нашу столицу. Корреспондент haqqin.az не упустил возможности и поговорил с мировой знаменитостью. Разумеется, о его первых впечатлениях о Баку и о перспективах туризма в Азербайджане, не оставив в стороне и главные мировые события.

- Что вас привело в Баку?

- Я много путешествую по миру и много слышал о вашей стране. Баку мне сразу понравился – невероятно красивый город и такой привлекательный контраст Европы и Азии. Ваш город мне чем-то напомнил Барселону. Вообще Азербайджан буквально поразил теплотой, радушием и гостеприимством ваших людей. Я побывал в Ичеришехер, увидел Девичью башню и другие достопримечательности. Мне очень понравилась древняя архитектура города, которая удачно гармонирует с современной. Ну а азербайджанские ковры – сплошной восторг.

- Говорят, что вы собираетесь поучаствовать в Бакинском шопинг-фестивале. Неужели вас, такого искушенного в брендах и моде, заинтересовали азербайджанские товары?

- Не могу сказать, что я шопоголик, но обязательно что-нибудь куплю для себя. Мне вообще нравится все национальное. Обязательно что-то увезу, но пока не знаю, что именно. И вообще, абсолютно искренне скажу, что Баку – один из лучших городов мира, где я побывал.

- У вас много татуировок. Увлекаетесь ими?

- Однажды я уже отвечал на этот вопрос, повторюсь. Мы живем в состоянии компромисса, и когда в жизни наступил момент, чтобы решить, быть грязным внутри или снаружи, я выбрал второе.

- Где предпочитаете отдыхать?

- Чаще всего в Майами, на Ибице, на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо и в Порто Черво на Сардинии. Для меня путешествия и отдых являются смыслом жизни.

- Как опытный и заядлый путешественник что бы вы рекомендовали для большего привлечения туристов в Баку?

- Я гражданин страны, где находится более 60% мирового культурного и исторического наследия, но правительство Италии, к сожалению, далеко не должным образом заботится о привлечении туристов и не превращает этот сектор в один из ведущих секторов экономики. Наши политики настолько увлеклись политическими баталиями, что забыли об этом. Почему я говорю об этом, потому что туризм - это прежде всего инфраструктура.

Если раньше Сардиния была местом паломничества туристов, то сейчас она уступает в этом Ибице. Вот и вам нужно беспрестанно улучшать инфраструктуру. У Азербайджана, как я успел убедиться, для этого есть неиссякаемые возможности: прекрасный климат, множество древностей, национальная кухня, но вам следует больше уделять внимания рекламе и развитию инфраструктуры. Вы должны сделать максимум, чтобы туристы чувствовали себя комфортно. Я со своей стороны всем буду рассказывать о вашей чудесной стране.

- Ну и о более серьезном. Как вам удается держать свой бизнес на плаву в условиях политического и экономического кризиса в Европе?

- Евросоюз состоит из 28 разных стран, с разной политической и экономической структурой, разной культурой. Объединяет их только одно - единая валюта. Поэтому говорить об общей Европе очень трудно. Валютная же политика Европы оставляет желать лучшего. Если сравнивать с США, то там все штаты с единой политической системой, а в Европе этого нет.

Уверен, что успех Европы зависит от единой фискальной политики. Всем известно, что самой мощной страной в Европе является Германия, ее экономику не сравнить с возможностями ни Франции, ни Италии. Именно Германия осуществляет больше всего вливаний в европейскую экономику, следовательно, все экономические процессы в Европе контролируются Берлином, что не по душе многим странам.

Пока Европейский банк печатает деньги, Германия руководит европейской экономикой. Но как только она перестанет это делать, ситуация в ЕС будет усугубляться. Европа как больной человек, которому необходимо постоянно принимать лекарства. Никто не думает о ее выздоровлении – ей просто дают лекарства, чтобы на время успокоить. Но этот организм долго не протянет…

- То есть вы не верите в будущее Европы?

- В такую Европу, как сейчас, к сожалению, нет.