В Израиле посла Турции вызвали на ковер

Турецкий посол Кемаль Окем был вызван в израильское внешнеполитическое ведомство после недавних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля, пишет во вторник издание The Jerusalem Post.

"Израиль встает на защиту свободы вероисповедания евреев, мусульман и христиан и будет продолжать так делать, независимо от необоснованной клеветы против них", - отмечается в документе.

Эрдоган, напоминает The Jerusalem Post, накануне обратился с призывом к мусульманам "как можно чаще посещать мечеть Аль-Акса" и назвал "каждый день оккупации Иерусалима Израилем оскорблением для них".