Экс-премьер Франции заявил о переходе в блок Макрона

Бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил о намерении участвовать в намеченных на июнь парламентских выборах в составе движения "Республика, вперед!", формирующегося вокруг избранного президента республики Эммануэля Макрона. Об этом политик заявил в эфире радиостанции RTL. Однако такой шаг прохладно встретили в организации Макрона, передает ТАСС.

"Я буду кандидатом президентского большинства и хочу записаться в его движение "Республика, вперед!", - сказал Вальс.

Как он подчеркнул, к такому же шагу он призывает всех своих единомышленников по правящей Социалистической партии, "всех прогрессистов, всех республиканцев". Официально при этом не заявляя о выходе из Соцпартии, экс-премьер однозначно дал понять, что больше не связывает свое будущее с ней. "Соцпартия мертва, она позади нас, ее нужно преодолеть", - заявил политик.

Однако в самом движении "Республика, вперед!" заявления Вальса встретили без энтузиазма. Как подчеркнул официальный представитель Эммануэля Макрона Бенжамен Гриво, если Вальс пожелает выдвигаться на парламентские выборы в составе их блока, ему нужно будет пройти стандартную процедуру регистрации, однако до сих пор в движении заявки от экс-премьера не получали.

"Наши правила едины для всех. Существует национальная комиссия по кандидатурам, и пока утверждено только 14 человек, которые подавали заявки ранее. Пока комиссия изучает остальные заявки", - сказал Гриво.