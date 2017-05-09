Махмуд Аббас готов встретиться с Нетаньяху

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, Аббас также отметил, что "Трамп скоро посетит оккупированные палестинские земли". Однако он не уточнил сроки предполагаемого визита американского президента.

Официального подтверждения американской администрации по поводу возможного визита Трампа в Палестину пока не поступало. Ранее Белый дом информировал, что президент США во время своего первого зарубежного турне на посту главы государства встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом и обсудит с ним урегулирование ближневосточного конфликта.

В ходе своего первого визита, который состоится в этом месяце, Трамп намерен посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Рим.