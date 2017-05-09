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Возвращение Фархада Алиева в Баку

Автор: Отдел информации 

Бывший министр экономического развития Фархад Алиев, вышедший на свободу после восьми лет заключения, является владельцем компании Alco Lubricant Company. В свою очередь данная компания имеет статус резидента Сумгаитского химического промышленного парка.

После своего освобождения Фархад Алиев, вместе со своим братом покинув Азербайджан, занимался бизнесом в ряде стран, включая Турцию и Беларусь. О том, что бывший министр собирается вернуться в Азербайджан и начать здесь свой бизнес, СМИ писали давно. Однако теперь, как пишет издание qaynar.info, стало известно, что Фархад Алиев является владельцем строящегося в Сумгаите на территории в 2,5 га завода по производству смазочных масел.

Завод строит основанная бывшим министром компания Alco Lubricant Company. Инвестиционная стоимость проекта оценивается в 10 миллионов манатов. Ожидается, что завод будет ежегодно производить до 30 тысяч тонн смазочных масел.

Alco Lubricant Company создана 5 мая 2016 года и спустя 45 дней получила статус резидента Сумгаитского химического промышленного парка. Благодаря статусу компания освобождена от части налогов и таможенных пошлин.

Ожидается, что завод начнет свою деятельность во второй половине этого года.

Документ о поощрении инвестиций данной компании представил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров. Она стала девятым резидентом Сумгаитского химического промышленного парка и намерена производить смазочные масла на основе немецких технологий.

По всей видимости, после помилования Фархад Алиев получил и политическое разрешение на реабилитацию своего капитала. Братья Алиевы еще в начале 1990-х основали бизнес в Молдове, который позже перекочевал в Азербайджан. С назначением Фархада Алиева на должность министра бизнес-империя братьев Алиевых в Азербайджане начала только расти.

Однако после ареста Фархада Алиева у него также была отнята большая часть активов. После освобождения братья Алиевы начали вкладывать оставшуюся часть денег в зарубежные страны. Теперь же, судя по всему, они получили разрешение и гарантии, на основе которых инвестируют свои деньги в Азербайджан.

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