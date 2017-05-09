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Всемирный забег Wings for Life добрался до Баку

 

Впервые в этом году, в Азербайджане прошел благотворительный забег Wings for Life в формате App Run (бег с помощью приложения), передает Trend.

Среди мужчин самую длинную дистанцию в 25,2 км преодолел Эльшад Асадов. Среди женщин наилучший результат показала представительница Baku Marathon Club Айла Сеид, пробежав 15,82 км.

В Баку забег начался на Площади Государственного флага. Интересно, что автомобиль-кетчер - это "движущаяся финишная черта" забега Wings for Life World Run. Автомобиль даёт участникам фору и спустя 30 минут отправляется в погоню. Если он догонит участника, то гонка завершается

Мобильное приложение Wings for Life World Run, доступное для iOS и Android, идеально подходит для тех, кто хочет бежать по своему собственному маршруту, но в одно и то же время, что и остальные участники забега Wings for Life World Run по всему миру, сообщая данные виртуальному автомобилю-кетчеру. Имя участников появится в мировом рейтинге.

Wings for Life World Run – уникальный забег, который начинается в одно и то же время по всему миру в десятках стран. Любой желающий может присоединиться к десяткам тысяч бегунов по всему миру и бежать за тех, кто не может, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей по всему миру. Все собранные средства идут в фонд Wings For Life, на исследование травм позвоночника и клинические исследования в лучших институтах по всему миру.

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