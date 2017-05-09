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В боях в Афганистане убиты 70 боевиков

 

Более 70 боевиков ликвидированы за сутки в ходе военных операций в 17 из 34 провинций Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны республики.

"Афганские силы национальной обороны и безопасности проводят операции по зачистке в 17 из 34 провинций республики, - отмечается в документе. - За последние сутки удалось ликвидировать 71 вооруженного боевика, 35 получили ранения, восемь взяты в плен".

Кроме того, как отмечает ведомство, в ходе мероприятий были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, а также обезврежены несколько фугасов и мин.

О пострадавших со стороны силовиков не сообщается.

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