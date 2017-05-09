Путин выпил за победителей

Президент России Владимир Путин заявил, что поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы для российской нации гораздо более страшными последствиями, чем для народов Европы. Об этом глава российского государства заявил на приеме в Кремле по случаю Дня Победы.

«Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса», — сказал президент.

По его словам, данная информация содержалась в «документах нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах». «Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание», — отметил Путин.

Он призвал всегда помнить о «жертвах, которые принес наш народ на алтарь победы».

В конце своей речи Путин поблагодарил ветеранов за то, что они «сокрушили вероломного врага» и сумели «поставить точку» в войне против нацизма. Затем президент предложил тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!», и выпил вместе с собравшимися.