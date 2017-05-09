Экс-премьер Франции разгневал социалистов

Бывший глава правительства Франции Мануэль Вальс заявил, что намерен на парламентских выборах в июне поддержать политическое движение избранного президента Эммануэля Макрона.

«Я буду кандидатом от президентского большинства. И хотел бы записаться в его движение, "Вперед, Республика»,— сказал экс-министр радиостанции RTL.

Вальса раскритиковал первый секретарь соцпартии Жан-Кристоф Камбаделис. "Если некоторые хотят выделиться, то пусть делают это и оставят нас продолжать работу", - цитирует его France 24 слова лидера социалистов.



По его словам, невозможно быть членом Социалистической партии и одновременно вступить в движение, основанное Макроном.

Победитель президентских выборов говорил, что собирается работать над созданием большинства вокруг своего движения «Вперед» для участия в парламентских выборах. Макрон, обошедший во втором туре националстку Марин Ле Пен, призывал избирателей поддержать проект.