Налбандян: «Мы не обсуждали встречу президентов Азербайджана и Армении»

Ожидается визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передает Новости-Армения, об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Потом уже, по его словам, будет решено, есть ли необходимость во встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Касаясь возможности встречи президентов двух стран, Эдвард Налбандян сказал: «Встреча президентов пока не предусматривается. И встреча министров была посвящена не этому. Информация о том, что министры обсуждали вопросы организации встречи президентов, была ошибочной».