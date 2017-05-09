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Из Парижа выселяют тысячи беженцев

 

Более 1,6 тысячи мигрантов были выселены во вторник из лагерей беженцев на севере Парижа в районе станции метро Порт-де-ля-Шапель, передает Agence France-Presse.

Всего 1609 человек были направлены в учреждения по размещению беженцев, среди них 75 слабозащищенных человек, включая женщин и детей. В антисанитарных условиях в лагерях проживали выходцы из Афганистана, Судана и Эритреи.

Ранее Reuters со ссылкой на полицию сообщало, что французские власти приступили к расчистке лагеря беженцев на северо-востоке Парижа. В операции по зачистке территории участвовали 350 полицейских.

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