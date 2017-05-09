Азербайджанец под наркотиками рассекал по ночному Харькову

Полицейские в Харькове арестовали гражданина Азербайджана, который нарушил целый ряд законов Украины. «Около полуночи патрульные заметили Mercedes Benz, который двигался в темное время суток без включенных фар ближнего света. За такое нарушение он был остановлен. За рулем был иностранец - гражданин Азербайджана», — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

«Как выяснилось после проверки документов, он лишен права управления транспортными средствами за пьяную езду. Также полицейские обнаружили у мужчины признаки наркотического опьянения», — рассказала спикер патрульной полиции Карина Курбанова.

Кроме того, водитель при общении с полицией начал мусорить на улице, за что получил еще один протокол. Дальнейшие проверки бумаг горе-водителя показали, что он находится в стране с нарушениями миграционного законодательства.