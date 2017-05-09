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Грузия высылает Дашгына Агаларова После расследования Haqqin.az

 

Апелляционный суд города Тбилиси отменил решение городского суда о предоставлении азербайджанскому оппозиционеру Дашгыну Агаларову вида на жительство. Он должен покинуть Грузию в течение месяца, сообщил Turan активист движения NİDA Афган Мухтарлы.

«Соответствующее решение суда уже вручено Агаларову», - сказал Мухтарлы.

По его словам, Верховный комиссариат ООН по делам беженцев также отказал в просьбе отправить Агаларова в одну из трех стран.

Отметим, что Дашгын Агаларов был задержан в марте 2014 года, когда хотел проехать в Турцию через Батуми. Шесть месяцев его продержали в изоляторе и хотели передать Азербайджану, однако городской суд Тбилиси освободил его. В Азербайджане Дашгын Агаларов объявлен в розыск за неуплату налогов.

Напомним, на прошлой неделе на сайте haqqin.az было опубликовано журналистское расследование Эйнуллы Фатуллаева об антиазербайджанском подполье, действующем в Грузии. В статье говорилось о том, что территория Грузии стала своего рода плацдармом для политико-идеологической экспансии на Азербайджан.

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