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Первая победа Азербайджана на Исламиаде Наконец-то обыграли Камерун

Автор: Отдел спорта 

Сегодня, во второй соревновательный день на Играх исламской солидарности, стартовал турнир по гандболу. Женская сборная Азербайджана играла с Камеруном. Встреча завершилась со счетом 28:26.

Напомним, вчера футбольная сборная Азербайджана не смогла одолеть камерунцев, сыграв с ними вничью 0:0.

В женском гандбольном турнире выступают четыре команды. Соперниками Азербайджана и Камеруна являются Турция и Узбекистан. Турчанки победили узбечек со счетом 37:21.

Завтра Азербайджан сыграет с Узбекистаном, а Турция – с Камеруном.

Отметим, что к старту Исламиады Федерация гандбола Азербайджана натурализовала аж девять гандболисток из России и Украины.

Также сегодня мужская сборная Азербайджана встретится с Пакистаном.

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