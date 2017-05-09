Путин возглавил шествие «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин принимает участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади, передает РИА Новости.

Президент присоединился к «Бессмертному полку» на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Путин участвует в этой акции уже в третий раз. Все прошлые годы он нес в руках фотографию своего отца.

Акция «Бессмертный полк» представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.