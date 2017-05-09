Эрдоган: «Радикальные течения угрожают Европе»

К сожалению, проявление дискриминации, расизма, исламофобии и ксенофобии имеет место на всем Европейском континенте, говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с 9 Мая — Днем Европы, передает во вторник агентство Анадолу.

В послании отмечается, что набирающие популярность ультраправые партии, усиливая свое влияние в европейском обществе, оказывают пагубное воздействие на общественно-политическую жизнь стран Европы.

«Радикальные течения угрожают основополагающим ценностям ЕС и будущему Европы. При этом многие европейские политики, руководствуясь личными интересами, фактически хранят молчание на фоне действий правых сил», — отметил президент.

Эрдоган отметил, что Турция была и остается частью исторической и культурной общности Европы.

Глава турецкого государства привлек также внимание к шагам Анкары по вступлению в Европейский Союз (ЕС).