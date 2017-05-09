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Гейчай и Агдаш во власти стихии

 

Сильный ветер, начавшийся сегодня около 13:00, стал причиной серьезных последствий в Агдаше и Гёйчае.

Как сообщает АПА, в городах Гёйчай и Агдаш, а также в селах прервано электроснабжение. В районах ветер обрушил около 20 деревьев, столбы электропередач, ночного освещения и связи. На территории обоих районов деятельность служб электропередачи и связи вышла из строя. Деревья обрушились на закутки, вспомогательные постройки и другие объекты.

Порывистый ветер обрушил крупную березу на часть дороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящую через территорию села Хосров Агдашского района. Так как дерево заняло обе полосы дороги, движение транспорта было затруднено. Для того, чтобы открыть дорогу и восстановить свободное движение транспорта на месте происшествия были предприняты неотложные меры.

Пострадавших в результате последствия сильного ветра нет. В настоящий момент представители комиссии по чрезвычайным ситуациям проводят на местах встречи с гражданами и рассматривают их жалобы.

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