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Явер Джамалов: «Азербайджан купил у Турции запчасти на 130 миллионов»

 

Подведомственные структуры Министерства оборонной промышленности Азербайджана до сегодняшнего дня приобрели у Турции сырье и запчасти на 130 млн долларов. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

Министр отметил, что между руководимым им ведомством и Турцией существует тесное сотрудничество: «Как вам известно, между двумя государствами действует Высший совет стратегического сотрудничества, с участием силовых структур обоих государств проходит военный диалог, в заседаниях участвует и Министерство оборонной промышленности».

Я.Джамалов выделил, что Азербайджан совместно с частной турецкой компанией производит четыре вида пистолетов, также планируется производство прицелов ночного видения.

Он отметил, что ведутся переговоры по созданию в Азербайджане сервиса по ремонту оптических прицелов. Кроме того, совместно производятся пистолеты-пулеметы МП-5.

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