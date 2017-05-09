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Армяне устроили провокацию на шествии «Бессмертного полка» фото

 

В Москве во время ежегодной акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к очередной провокации.

Как сообщает АПА, во время акции представители армянской диаспоры выкрикивали «Арцах», развевая флаги сепаратистского режима. Около станции метро «Белорусская» между армянами и молодыми активистами азербайджанской диаспоры возник конфликт.

Активисты азербайджанской диаспоры потребовали от армян убрать флаг сепаратистского режима. В это время армяне напали на азербайджанцев, в результате чего некоторые из них пострадали.

 

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