Маккейн: «Трамп забыл про права человека»

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей статье для The New York Times раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа за недостаточное внимание к нарушениям прав человека во всем мире.

По его словам, США обязаны поднимать проблему прав человека, будучи страной, которая создавалась «с идеалом, что свобода — неотъемлемое право всего человечества».

Маккейн осудил также заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что привязка внешней политики к идеологическим ценностям препятствует продвижению национальных интересов США.

«Этими словами госсекретарь Тиллерсон сказал притесняемым людям во всем мире: „Не возлагайте надежд на Соединенные Штаты. Наша политика служит нашим собственным интересам, которые не связаны с нашими ценностями“», — подчеркнул сенатор от штата Аризона.