Еще один немецкий офицер арестован за терроризм

В Германии задержан второй военный, подозреваемый в причастности к планированию теракта вместе с ранее задержанным бывшим офицером армии ФРГ (Бундесвера).

По данным Mitteldeutsche Zeitung, 27-летний Максимилиан Т. якобы является соучастником взятого под стражу в конце апреля 28-летнего Франко А.

«Обвиняемый подозревается в планировании тяжкого преступления в отношении государства», — говорится в сообщении прокуратуры Германии.

Задержание прошло во вторник в городе Келе (земля Баден-Вюртемберг). По информации Göttinger Tageblatt, Максимилиан Т. и Франко А. были сослуживцами и состояли в дружеских отношениях.

«Максимилиан Т. и Франко А. служат в единственной совместной германо-французской бригаде горных стрелков, дислоцированной во французском городе Илькирше-Граффенштадене», — говорится в сообщении.

Еще одним соучастником злоумышленников, по версии следствия, является студент Матиас Ф. из Оффенбаха, который также задержан.