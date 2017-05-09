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Китай испытал ракету нового типа

 

Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа, передает РИА Новости.

"С целью повышения способности Вооруженных сил выполнять свои задачи по эффективному реагированию на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа", — говорится в опубликованном комментарии Минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытания.

Отмечается, что испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".

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