Подписаться на уведомления
 

Навального прооперировали в Барселоне

 

Оппозиционный политик Алексей Навальный перенес операцию на глазу в офтальмологической клинике испанской Барселоны, сообщил он на своей странице в Instagram. 

По его словам, последствия химического ожога глаза зеленкой поправимы, однако на восстановление потребуется несколько месяцев.

«Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видок все равно специфический. Ну, зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев», — написал Навальный, разместив фото крупным планом.

 По его словам, правым глазом он пока видит только первую строчку, где расположены крупные буквы «Ш» и «Б».

«На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии», — в шутку заметил оппозиционер.

1207 просмотров


Старости
Могут ли в Баку проникнуть террористы под видом туристов?
Могут ли в Баку проникнуть террористы под видом туристов? haqqin.az отвечает экс-посол Салех Амр
Наша погода
Сегодня 30° / 13°
10 Май 26° / 17°
11 Май 22° / 12°
12 Май 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Капитализация Apple превысила 800 миллиардов
Евросоюз утвердит безвизовый режим с Украиной
Россия опровергает казнь своего военного в Сирии
Трамп продлил санкции против Сирии
Навального прооперировали в Барселоне
Китай испытал ракету нового типа
В Средиземном море пропали без вести 245 беженцев
Еще один немецкий офицер арестован за терроризм
Турецкие военные подорвались на мине
Глава Генштаба США прибыл в Израиль
Маккейн: «Трамп забыл про права человека»
Армяне устроили провокацию на шествии «Бессмертного полка» фото
Явер Джамалов: «Азербайджан купил у Турции запчасти на 130 миллионов»
Гейчай и Агдаш во власти стихии
Эрдоган: «Радикальные течения угрожают Европе»
Путин возглавил шествие «Бессмертного полка»
Первые победы Азербайджана на Исламиаде Обыграли Камерун и Пакистан, обновлено
Грузия высылает Дашгына Агаларова После расследования Haqqin.az
Из Парижа выселяют тысячи беженцев
В сети появились кадры с репетиции церемонии открытия Исламиады видео
Азербайджанец под наркотиками рассекал по ночному Харькову
На выборах в Корее лидирует демократ
Налбандян: «Мы не обсуждали встречу президентов Азербайджана и Армении»
Экс-премьер Франции разгневал социалистов
Путин выпил за победителей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться