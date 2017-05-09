Навального прооперировали в Барселоне

Оппозиционный политик Алексей Навальный перенес операцию на глазу в офтальмологической клинике испанской Барселоны, сообщил он на своей странице в Instagram.

По его словам, последствия химического ожога глаза зеленкой поправимы, однако на восстановление потребуется несколько месяцев.

«Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видок все равно специфический. Ну, зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев», — написал Навальный, разместив фото крупным планом.

По его словам, правым глазом он пока видит только первую строчку, где расположены крупные буквы «Ш» и «Б».

«На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии», — в шутку заметил оппозиционер.