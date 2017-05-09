Россия опровергает казнь своего военного в Сирии

Минобороны России опровергло появившиеся в СМИ сообщения о захвате и казни российского военнослужащего, который нес службу в Сирии. Об этом во вторник, 9 мая, передает РИА Новости.

«Вызывают осуждение действия отдельных СМИ, регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок», — отметили в военном ведомстве.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, отслеживающей интернет-активность радикальных группировок, сообщило, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» загрузила видео, на котором якобы обезглавили пленного российского разведчика.

2 мая стало известно о гибели подполковника российской армии, военного советника Алексея Бучельникова, который погиб в Сирии от пули снайпера боевиков. Он в составе группы российских военных проводил занятия по боевой подготовке личного состава сирийского артиллерийского подразделения, когда боевики начали обстрел.