Евросоюз утвердит безвизовый режим с Украиной

Евросоюз собирается утвердить безвизовый режим с Украиной. Об этом заявила комиссар Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Евросоюз продолжает поддерживать своих партнёров, их экономику и систему госуправления, добавила она.

По словам президента Украины Петра Порошенко, это должно произойти 11 мая. Об этом, как передаёт издание Цензор, Порошенко заявил, выступая в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

«Это означает наше окончательное возвращение в единое европейское цивилизационное пространство», - добавил он.