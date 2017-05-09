Курды получат ограниченную партию оружия

США намерены предоставить курдам в Сирии "ограниченную партию" оружия, необходимого для освобождения города Ракка от группировки "Исламское государство", сообщили РИА Новости в Пентагоне.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил план по вооружению курдских вооруженных формирований в Сирии, которые ведут борьбу с ИГ*, несмотря на возражения Турции.

"Мы хорошо осознаем обеспокоенность Турции в области безопасности в связи с этими действиями (США)… Мы передаем это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаем определенное количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки", — заявил представитель пресс-службы Пентагона.