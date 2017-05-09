В Африке нашли тела миротворцев ООН

Обнаружены тела трех миротворцев ООН, пропавших без вести в Центрально-Африканской республике (ЦАР), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение миссии всемирной организации в стране (MINUSCA).

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой "голубых касок", в результате чего один миротворец погиб, еще восемь получили ранения и четверо пропали без вести. Состав отряда составляли военные из Камбоджи и Марокко.

По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

Еще один миротворец продолжает считаться пропавшим без вести, говорится в заявлении.