Олимпийский комитет Ливии официально подтвердил, что сборная этой страны не будет участвовать в Играх Исламской солидарности в Баку, сообщают ливийские СМИ.

Президент организации Джамал Эззаррух принес свои извинения перед Спортивной федерацией исламской солидарности и организаторами Исламиады.

Как уже сообщал haqqin.az, проблема ливийцев заключалась в финансах, которые им не выделялись со стороны государства. В результате денег Олимпийский комитет Ливии так и не получил, из-за чего команда не смогла приехать в Баку.

Эззаррух заявил, что правительство должно было выделить 100 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на покупку авиабилетов в Баку, расходы на проживание команды и проведение сборов в Тунисе.

В Азербайджан должны были приехать 38 представителей ливийской делегации.

Таким образом, число стран, участвующих в Исламиаде, сократилось до 56-ти. В их числе и команда Кувейта, которая из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета будет выступать в Баку под флагом Спортивной федерации исламской солидарности.