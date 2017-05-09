Канада решила помириться с Ираном

Правительство Канады начало процесс улучшения дипломатических отношений с Ираном, которые были разорваны по инициативе Оттавы в 2012 году, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Согласно его источникам в канадском МИД, на этой неделе делегация ведомства посетит Тегеран. Канадские дипломаты будут обсуждать с иранскими коллегами вопросы, «связанные с гражданами Канады, оказавшимися вовлеченными в правовую систему Ирана, а также выступят за общее улучшение ситуации с правами человека в ИРИ». CBS также стало известно, что глава канадского МИД Христя Фриланд в понедельник провела телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Канада разорвала дипломатические отношения с Ираном и закрыла свое посольство в Тегеране в сентябре 2012 года по решению бывшего премьер-министра страны Стивена Харпера. Нынешний глава канадского правительства Джастин Трюдо ранее уже заявлял, что намерен восстановить их.