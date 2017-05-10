Племянница Ле Пен ушла из политики

Племянница Марин Ле Пен, Марион Марешаль Ле Пен, объявила о желании уйти из политики, передаёт французская редакция Europe 1. Ранее Ле Пен-младшая была руководителем оппозиции в региональном Совете провинции Прованс-Альпы-Лазурный берег.
По её словам, уход из политики связан с личными причинами - желанием уделять больше времени дочери, родившейся в 2014 г. Другая причина – желание работать в бизнесе. В «Национальном фронте» она проводила более либеральную экономическую линию, чем её знаменитая тётка.