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Племянница Ле Пен ушла из политики

 

Племянница Марин Ле Пен, Марион Марешаль Ле Пен, объявила о желании уйти из политики, передаёт французская редакция Europe 1. Ранее Ле Пен-младшая была руководителем оппозиции в региональном Совете провинции Прованс-Альпы-Лазурный берег.

По её словам, уход из политики связан с личными причинами - желанием уделять больше времени дочери, родившейся в 2014 г. Другая причина – желание работать в бизнесе. В «Национальном фронте» она проводила более либеральную экономическую линию, чем её знаменитая тётка.

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