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Роберт Де Ниро обрушился с критикой на Трампа

 

Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику администрации Дональда Трампа, направленную на сокращение поддержки искусства, пишет The Independent.

В речи на церемонии вручения кинопремии Chaplin Award актер заявил, что сокращение программ финансирования искусства свидетельствует о враждебности администрации Трампа к творчеству.

"Администрация думает, что деньги, выделенные в рамках этих программ, уходят богатым либеральным элитам. Это то, что они сейчас называют "альтернативными фактами", однако я предпочитаю слово "чушь", — сказал Де Ниро.

Американский актер Роберт Де Ниро сыграл за свою карьеру свыше 70 ролей и является обладателем многих престижных наград, в том числе двух "Оскаров".

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