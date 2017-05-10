Роберт Де Ниро обрушился с критикой на Трампа

Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику администрации Дональда Трампа, направленную на сокращение поддержки искусства, пишет The Independent.

В речи на церемонии вручения кинопремии Chaplin Award актер заявил, что сокращение программ финансирования искусства свидетельствует о враждебности администрации Трампа к творчеству.

"Администрация думает, что деньги, выделенные в рамках этих программ, уходят богатым либеральным элитам. Это то, что они сейчас называют "альтернативными фактами", однако я предпочитаю слово "чушь", — сказал Де Ниро.

Американский актер Роберт Де Ниро сыграл за свою карьеру свыше 70 ролей и является обладателем многих престижных наград, в том числе двух "Оскаров".