…Мне впору было провалиться сквозь землю. Еще вчера, в аэропорту, Виталию Евгеньевичу Сухачевскому заместителю главного редактора, пожалуй, самых популярных в СССР еженедельников «Союз»-«Неделя», что издавались второй по значимости в стране газетой «Известия», я самонадеянно бахвалился... Да ещё как! Соловьиными руладами! И с нескрываемым ехидством! Дескать, вы оттуда из самой Москвы не могли договориться с нашими партократами, а для меня организовать это, как два пальца об асфальт. А чтобы придать своим словам ещё большей убедительности, нагнулся да мазнул двумя пальцами по шершавой бетонке взлетной полосы.

- Ну-ну,- усмехнулся Сухачевский. - Наш Главный, с его крутыми связями в ЦК КПСС – не смог. Только называл его имя, от него отшатывались. «Интервью с Гейдаром Алиевым?! С личным врагом Генерального секретаря?!.. Чур! Чур! Только не это!» - резко обрывали его. Так что я приехал не для того чтобы сделать с ним беседу. У нас с тобой другая тема… Но мне с ним хотелось бы встретиться и поговорить.

Виталий Евгеньевич на какое-то мгновение умолк, а затем, перейдя на полушепот, с явно доверительными нотками, чуть ли не в самое ухо произнес:

- Не столько для будущего… А оно рано или поздно, поверь, настанет… Сколько потому, что мы с ним вместе работали. В Совете Министров. Я был его помощником… Чтобы и кто о нём не говорил, а таких доброхотов сейчас – плюнь не промажешь. Не верь. Враки всё. Быть государственником и быть для всех хорошим – чистой воды вздор! Он был тёплым и чувственно тонким человеком. Жалобщики с хмурыми лицами уходили от него окрыленными… В представляемые ему материалы, в которых сам чёрт охромел бы и спятил, он въезжал, как в азбуку. Если они прошли через Гайдара, так с лёгкой руки Брежнева, у нас за глаза называли его, стало быть, в них, в тех материалах, ни одной блохи не словишь. О таких у нас говорят: «Ума палата!»… Как, спрашивается, можно быть в Баку и не встретиться с ним?..

Фото – Алиев в Политбюро

И я опять разлился соловьём. А теперь… Теперь я готов был провалиться сквозь землю. Меня словно окунули в ведро с помоями.

- Ты что, рехнулся?! Мало было приключений на твою задницу?! Подзабыл?! Так мы напомним! - не стесняясь в выражениях, шипел в лицо мне мой недавний коллега, редактор республиканской газеты «Вышка», а ныне секретарь ЦК Компартии по идеологии Фазиль Мурадалиев. – Ты представляешь о чем просишь?! Видишь ли, подавай ему встречу с этим изгоем партии! С этим людоедом!.. Помнишь, как ты вылетел из «Труда», так вылетишь и из «Известий». Даже хуже!.. В общем, я ничего не слышал и ты меня ни о чем не просил… А теперь вон!

- Я же прошу не для себя, а для заместителя главного редактора Сухачевского, который…- смалодушничал я.

- А ему, - перебивая меня, цедит секретарь ЦК, - скажи, что он в Нахичеване. Ему там самое место. Одним словом, Алиева здесь нет. Если же твой Сухачевский захочет поехать туда, так ему по зубам дадут из Москвы.

Едва оправившись от нежданной выволочки я уже спокойно рассудил, что другой реакции от секретаря ЦК и быть не могло. «Таких доброхотов сейчас, - припомнились мне вчерашние слова моего шефа,- плюнь - не промажешь… » Но сдаваться я не собирался. На такой случай у меня, как часто говорят в голливудских фильмах, имелся план «Б». А в нем главным действующим лицом был не облеченный властью партократ, а мой давний знакомец, приятельские отношения с которым у нас с годами переросли в большую и настоящую дружбу. Я о незабвенном Сабире Мамедовиче Гусейнове.

Правда, в то время он во властной иерархии занимал довольно серенькую должность. Заведовал одним из не видных отделов в аппарате Верховного Совета республики. Однако, тянувшийся за ним яркий шлейф добрых дел, оставленных им еще во времена, когда он был прокурором Кировобада (Гянджи), начальником уголовного розыска республики и заместителем министра внутренних дел, а затем, по настоянию Гейдара Алиева, возглавлял, курирующий все силовые ведомства отдел административных органов ЦК партии, – снискали ему громаднейший авторитет. А главное уникальную по силе людскую молву, как о человеке, который никогда и никого не предавал, а ради торжества справедливости, вопреки даже желаниям сильных мира сего, мог положить голову на плаху. Во всяком случае, для старшего и среднего поколения имя Сабир Мамедович значило и по сию пору значит очень и очень многое. И злые ветры горбачевской Москвы не в силах были затушить всю искренность их чувств к этому человеку…

Итак, я направился к нему.

- Тебе там солгали. Алиев – здесь. Остановился в квартире своего брата, академика Джалала Алиевича. Правда лишь в том, что его выдавливают в Нахичевань. Буквально днями уедет туда, - выслушав меня, сказал Гусейнов, а после, показавшихся мне очень долгих раздумий, добавил: «Значит, говоришь, Сухачевский в Совмине был его помощником? – уточнял Сабир Мамедович и, размышляя о чем-то своем, с какой-то непонятной для меня многозначительностью, наконец, проговорил: - Может, это очень кстати… Попытаюсь помочь»...

Я знал: его «попытаюсь» и «постараюсь» были равнозначны – «Я сделаю». И еще я понял, что у него с ним, с Гейдаром Алиевичем, есть связь. Так оно и было. Ближе к вечеру у меня дома раздался телефонный звонок. Негромкий голос Сабира Мамедовича сообщал мне о том, что список лиц, представляемых к помилованию, которые, якобы, я у него сегодня просил, он привез домой и мне, если не отпала необходимость, можно приехать хоть сейчас. Я все понял.

Четверть часа спустя Шамсия ханум, жена Сабира Мамедовича, ставила перед нами «армуды» с чаем. Ей, конечно же, невдомек было, что значило для меня это чаепитие, во время которого Сабир Мамедович сказал, что Гейдар Алиевич дал согласие на встречу и завтра в 10 ноль-ноль мы с Сухачевским должны быть у него…

…- Ну и рисковый вы человек, Виталий… В гости к отщепенцу…- прямо у порога, приобнимая Сухачевского, смеялся Гейдар Алиевич.

- Не к отщепенцу, а к шефу… Вся ваша команда, которую разогнали после вас будет завидовать мне… Я вас увидел в полном здравии… Я говорил с вами… – во все глаза разглядывая Гейдара Алиевича, сиял Сухачевский.

- «Кремлевка», конечно, оставила свой след на мне, - уловив пытливый взгляд своего экс-помощника, развёл он руками.

- Мы пытались навестить вас там, а на нас так прикрикнули, что по сей день мурашки по костям нашим бегают… Так что я вас не видел, аж, с января нынешнего года…

- С 87-го, - поправляет Гейдар Алиевич.

- Нет! - мотает головой Сухачевский. – Именно с января 90-го… Сижу в своем кабинете, а ко мне запыхавшийся сотрудник. «Виталий Евгеньевич, - сипит он, - в постпредство Азербайджана, приехал Гейдар Алиев. Во всю клеймит клику Горбатого, устроившую кровавое побоище в Баку… Объявил, что выходит из партии, которую возглавляет этот человек»… Я вскочил с места и бросился к постпредству. И успел-таки увидеть вас. Вы садились уже в машину. Уезжали…

- Так и сказал - «Горбатого»? – переспросил он.

Виталий Евгеньевич кивнул и не преминул заметить, что народ наш если даёт клички, то каждая не в бровь, а в глаз. Хрущёва прозвал «кукурузником», а его – «горбатым». Гейдар Алиевич же, словно не расслышав, молча пригласил нас к столу.

- Да! – спохватился Виталий Евгеньевич.- Это наш собкор по Азербайджану, - указав на меня, представил он.

- Я его знаю. В 75-м я хотел назначить его своим помощником. Он представлял тогда «Труд» и мне рекомендовал его уважаемый мной человек знаменитый чекист Азербайджана Нури Гасанович Кулиев… Но вы, - обращаясь ко мне, вспоминал он, - уехали вдруг в Туркмению. Как мне доложили у вас не сложились отношения с Председателем республиканского Совпрофа…

- Если бы я знал, то ни за что и никогда никуда не уехал бы, - явно польщенный его словами отозвался я.

Гейдар Алиевич смеётся и, переводя разговор в другое русло, спрашивает: хорошо ли я устроил нашего гостя.

- Великолепно! – подхватывает Сухачевский и, выкладывая на стол диктофон, начинает говорить о том, что ему эти пару дней не раз приходилось одному ходить по городу.

- Со многими довелось беседовать. Причем, по душам. Удивительно как они открыты. И знаете, если подытожить все мои разговоры они могут уместиться всего в двух фразах, которые в разных вариациях я слышал от них: «Избавить республику от бардака, что творится у нас сейчас под силу лишь одному человеку – Гейдару Алиеву. А его…»

- Убери это, Виталий! - не дав ему договорить, Гейдар Алиевич подбородком указывает на диктофон. - Убери! Рано меня интервьюировать!.. Еще не время.

- Как же, Гейдар Алиевич? – растеряно глядя на него, он послушно отключает и прячет диктофон в карман.

- До меня доходят такие разговоры. Доходят. Устами нашего народа, как говорят у русских, разве только мед пить. Да вот беда на его плечах сидят те, кого твой сотрудник назвал «горбатыми»... По их вине мы теряем наш до последней песчинки и травинки Карабах. Армянским агрессорам, которых всем и вся поддерживает Кремль, уступаем один район за другим. По корыстному предательству наших, так называемых военачальников, на поле боя гибнут сотни добровольцев из народа... Кроме того, тебе, наверное, неизвестно. Так вот я скажу. С подлой подачи спецслужб Москвы и при молчаливой поддержке местных «горбатых» появились псевдореволюционеры. Речь по большому счету идет уже о начавшемся жутком процессе – процессе расчленения республики на лоскуты…

Спокойный, но полный металлических ноток голос Гейдара Алиевича, перебиваемый в паузах вопросами Сухачевского, звучал более часа.

- И хотя я местным «горбатым» как отрава в печенках, от которой они во чтобы то не стало хотят избавиться, тем не менее, пока жив, я сложа руки сидеть не собираюсь. И народ знает это и они… «горбатые», - потирая переносицу, твердо произносит он.

- А нам говорят, что вы уезжаете в Нахичевань, - говорит Виталий Евгеньевич.

- Так оно и есть. Во-первых, Нахичевань пусть небольшой, но всё-таки масштаб для настоящих и необходимых дел. Во-вторых, меня в Баку ничего не держит. У меня нет здесь даже квартиры. Меня приютил брат. Кстати, - Гейдар Алиевич поднимается с места,- Пройдемте в эту смежную комнату. Посмотрите, как я устроился.

Полутемная, с единственным оконцем на юг, комнатушка. Узкий шифоньер из стандартного советских времен болгарского гарнитура, письменный столик с прибором со встопорщенными ручками и карандашами, стопка бумаг и какая-то книга…Стоявшее возле него кресло явно было старинной работы, антикварное, чем-то напоминающее трон. А рядом, в диссонанс ему, как не к селу не к городу, вызывающе бросалась в глаза топорно изготовленная табуретка. В простенке, предназначенной видимо для домашних складских нужд, стояла накрытая пледом раскладушка.

- Здесь я сплю…

- Да ну! – не давая договорить ему, удивленно восклицает Сухачевский. - Вы вон какой высокий, а она короткая…

- Приспособился… Беру эту табуретку и ставлю под вытянутые ноги. Правда утром приходится массировать их… Затекают…

И в это самое время в комнату поспешно вошла женщина. Протянув Гейдару Алиевичу телефонную трубку, коротко сказала: «Тебя Сабир…»

- Слушаю, - широко улыбаясь, произносит Гейдар Алиевич. Потом вдруг помрачнев, застывает. – Ты думаешь о чем просишь?! У меня уже вещи готовы, - жестко бросает он.

Что ему на это сказал Сабир Мамедович мы не слышали. Мы слышали только последние слова, произнесенные ему в трубку Гейдаром Алиевичем: «Хорошо… Поменяю!..»

- Ну, вот на тебе! Сегодня в 6 вечера должен был вылететь в Нахичевань, А он звонит и настаивает менять билет на после завтра… Время поменять еще есть…

На вопрос Сухачевского объяснил ли он причину, Гейдар Алиевич покачал головой и коротко бросил: «Ему видней, Виталий».

… Вечером, по просьбе Сухачевского, я пригласил Сабира Мамедовича в ресторан. Когда кельнер, налив нам бокалы сухого вина, удалился, Сабир Мамедович посмотрел на часы и окинул нас многозначительно-лукавым взглядом.

- А вот теперь, товарищи, самое время поднять эти бокалы за благополучное прибытие Гейдара Алиевича в Нахичевань!..

Мы, аж, разинули рты. Ведь билет был сдан.

- Это была многоходовая тактическая уловка. О ней он знать ничего не знал… Береженного Бог бережет.

- А что могло бы…

- Могло бы, Виталий Евгеньевич!.. «Горбатые» ни пассажиров, ни самолет не пожалели бы… Ведь 20 июля, когда он прилетел из Москвы, они хотели расправиться с ним прямо в аэропорту… Не удалось. Мы спутали их черные карты…А было вот что...

…На трап он вышел первым. Высокий, статный, светлый. Спускавшиеся вслед за ним пассажиры, держа ручную кладь – кто подмышками, кто чуть ли не в зубах, - рукоплескали ему. Приглушенные звуки хлопков в ладоши доносились и из салона самолета.

Тогда, не выпуская протянутую для пожатия руку, я потянул его к неприглядному на вид и неприметно стоявшему тут же «жигуленку». Он скользнул по мне отдающим сталью взглядом. Тем, кто с ним работал, этот взгляд был хорошо знаком. Одного его было достаточно, чтобы понять свою вину и его недовольство. «Гейдар Алиевич, садитесь в него. Я потом вам все объясню», - твердо говорю я. Сказал и поймал себя на том, что первый раз за многие годы, что мне приходилось с ним общаться, я допустил повелительную интонацию. Это вырвалось у меня невольно, из самого сердца, на которое давило чувство реальной опасности за его жизнь. Секунду поразмыслив, он, молча протиснулся на заднее сидение «жигуленка». По другую сторону от Гейдара Алиевича устроился его брат Джалал. За рулем уже заведенной машины сидел прокурор Сумгайыта, нынешний министр юстиции, Фикрет Мамедов, а рядом с ним - будущий мэр столицы Рафаэль Аллахвердиев. Взвизгнув тормозами, «жигуленок», сорвался с места и помчался в сторону старого аэропорта Бина. Туда, где сейчас находится учебный полигон Национальной авиационной академии.

- Теперь будет все в порядке, – подхватив под руку, то ли спрашивая, то ли успокаивая меня, проговорил Рафик Расулович Халафов.

- Все будет хорошо, - бодро отзываюсь я, хотя чувство тревоги меня не покидало.

Мы направились к депутатскому залу, откуда только вышли и где выработали тактику действий. Именно тактику. Именно этот, по сути, военный термин подходил к той взрывной обстановке, что сложилась на аэропортовской площади и которая, по замыслу организаторов, должна была закончиться трагедией. Как чуть позднее доподлинно стало мне известно, по сценарию разработчиков, дожидавшихся задуманного результата в резиденции президента страны, они, намеревались объяснить ее так: «Дикий самосуд недовольных Гейдаром Алиевым людей». Заготовлен был также невинный по форме и садистский по содержанию комментарий к нему: «Мы предупреждали его не приезжать…»

Гейдар Алиевич позвонил мне в первой половине дня 19 июля.

- Здравствуй, Сабир. Вылетаю завтра… Номер рейса…

Я чуть было не выпалил: «Знаю»… Я действительно знал и дату, и номер рейса. Их мне сообщил один из моих людей, работавших в КГБ. Если бы «знаю!» вырвалось у меня, его тут же бы вычислили. Телефон мой был под плотным колпаком известной службы. Я вовремя спохватился и до отбойных гудков успел бросить: «Очень рад». И тут же стал названивать людям, с которыми Гейдар Алиевич долгое время работал, кого выдвигал на руководящие должности и кто клялся ему в вечной любви и преданности. Я предлагал им ехать встречать нашего бывшего шефа. Услышав мою просьбу, генерал КГБ Юсифзаде сухо процедил: «Я свой долг перед ним выполнил. Я его предупреждал…» У всех остальных кому я звонил и кто был обязан ему своим благом, находились вдруг благовидные предлоги…

Твердое и безоговорочное согласие я получил от бывшего помощника Гейдара Алиевича, когда он возглавлял ЦК Компартии Азербайджана, Рафаэля Аллахвердиева, Рафика Халафова, руководившего при нем ГУШОСДОР, Фикрета Мамедова - сотрудника сумгайытской прокуратуры, Рафаэля Мамедова – бывшего заведующего отделом науки ЦК и академик Джалал Алиев. И в Бина мы отправились на двух машинах - на подержанных «жигулях» Фикрета Мамедова и на «волге», принадлежащей Рафику Расуловичу Халафову. Не доезжая аэропорта в открытые окна машины стал врываться отдаленный гул и невнятные людские крики. Секунды спустя мы поняли в чем дело. Вся площадь воздушной гавани столицы была запружена толпой. И как только туда въезжал какой-либо автомобиль, чьи-то руки, как по команде, с разных ее концов вскидывали над головами транспаранты. Крупные, вырисованные, очевидно, профессиональным художником буквы, виднелись издалека. «Гейдар Алиев, ты нам не нужен!», «Гейдар Алиев – палач!», «Твои руки в крови народа!», «Вон из Баку, тиран!»…

Обогнув нашу «Волгу», перед нами встал только прибывший автобус. Он был полон пассажиров, однако никто из него выходить не спешил. Из передней двери выпрыгнул молодой человек и вприпрыжку побежал в сторону гостиницы, где особняком стояла кучка мужчин. Они доброжелательно закивали ему, а молодой человек, указав на автобус, что-то спросил и, получив указание, так же резво побежал назад. «Выходите, - крикнул он в проем открытой двери. - Все становитесь у депутатской комнаты». « А где она? - спросил парень, разворачивая привезенный им транспарант». « Я поведу, - пообещал тот попрыгунчик, что командовал ими, а потом добавил: « Только не ошибитесь, когда он выйдет».

И тут, может, мне показалось, но на какой-то миг площадь затихла. Наверное, показалось, потому что надпись, вздернутая вверх приехавшими парнями, меня прямо-таки оглоушила: «Смерть тирану Гейдару Алиеву!» Она сразу приковала к себе внимание. Она гипнотизировала. К ней обернулись. И один из той кучки, где попрыгунчик получал инструкции повернулся к нам лицом. Я знал его. Он состоял в негласной, но хорошо известной бакинцам команде боевиков, выполнявших по заказу самые щекотливые поручения. Это был человек с явными криминальными наклонностями беспредельщика, подозревавшийся в рэкете, разбоях и ряде громких убийств. И не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, где находится мозговой центр этой беснующейся массы.

- Неужели они там не знают об этом?.. Хотя такое без их ведома никогда не происходит,- взволнованно шепчет Халафов.

Меня более всего удивляло поведение военных. Они с откровенной благожелательностью взирали на это, по-нездоровому суетящееся, скопище, а некоторые, запанибрата, распивали с ними отнюдь не безалкогольные напитки. Очередную партию ящиков водки и пива бойкие ребята, прибывшие в том самом заслонившем нам дорогу автобусе, выставляли прямо под ноги людей. «Товарищ полковник! - крикнул один из явно подвыпивших юнцов офицеру с погонами старшего лейтенанта, - Угощайтесь. Пиво холодное-холодное!» И старлей вместе с патрулем, стоявшим с ним рядом, упрашивать себя не заставили. Видеть, как советский офицер прилюдно со своими солдатами, в компании случайной уличной шантрапы, распивает пиво с водкой - мне до этого никогда не доводилось.

Мы с трудом проталкиваемся к дверям депутатской. Там, встопорщенной курицей, истерично кудахча, довольно странного и неопрятного вида женщина наскакивала на милиционера, заслонявшего ей путь. Она пытается рукой дотянуться и царапнуть его по лицу. В один из таких моментов на ее запястье я заметил татуировку. Наверняка, подумал я, она - из контингента раманинской женской колонии-лечебницы. А скосив взгляд в сторону, я обомлел. За ее спиной, словно в конвульсиях, дергался парень. Слюдяные глаза… В уголках мокрых губ пузырится пена… В руках - черный, с огромное яблоко, голыш. Меня, аж, передернуло. У кого-то морской голыш, у кого-то нож, а у кого-то, наверное, уже запотела ладонь, сжимающая в кармане рукоять револьвера.

Мы вошли вовнутрь. «Дело более чем серьезное, - повторил Халафов. - Надо что-то предпринимать». И тут со взлетного поля в зал вошел заместитель начальника гражданской авиации - мой тезка Сабир Ильясов. Случай давал шанс. План действий выстроился сам собой. Я подозвал его к нам. «Можешь дать указание, чтобы о прибытии рейса объявили через 20 минут после того, как самолет приземлится? – спрашиваю его… «Без проблем», - отвечает Ильясов… «Можешь приказать, чтобы в старом аэропорту нашему «жигуленку» открыли ворота на выезд?»… «Не сходя с места. Говорите номер вашего «жигуля»…

Отдав необходимые распоряжения, Ильясов вместе с Фикретом Мамедовым поспешили на площадь к машине…

…Непрезентабельный и быстроходный «жигуленок», юркнув в настежь открытые ворота, вылетел на шоссе. Он вырвался из уготованных для одного из его пассажиров клещей неминуемой смерти…

… Закончив свой рассказ Сабир Мамедович поднял высоко бокал: «За благополучное прибытие его в Нахичевань!» А я прямо-таки вживую, как в кадре кинохронике, представил его выходящим из самолета.

…Высокий, статный, светлый. Спускавшиеся вслед за ним пассажиры, держа ручную кладь – кто подмышками, кто чуть ли не в зубах, - рукоплещат ему. Приглушенные звуки хлопков в ладоши доносились и из салона самолета.

- Земля… - ступив на бетонку, тихо говорит он.

Это его родная-преродная земля. Отсюда он шел и вел нас всех к свету.