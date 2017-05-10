Скандальное дело протоиерея Георгия Мамаладзе, о котором в свое время сообщал haqqin.az, получил столь же скандальное продолжение в Тбилисском городском суде. Начался процесс (8 мая) с того, что по настоянию обвинения суд принял решение сделать его закрытым.

Это вызвало возмущение протоиерея, его защиты, а также недоумение общественности. Всех смущает формулировка суда: «Во избежание нанесения ущерба имиджу Патриархии». Это можно истолковать и как своеобразную страховку из-за опасений, что станет известно нечто такое, что может отрицательно отразиться на имидже Патриархии и Грузинской православной церкви прокомментировали возникшую ситуацию независимые эксперты.

Тем более, что протоиерей Г. Мамаладзе обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта Патриархии Грузии Шорены Тетруашвили. Причем незадолго до процесса Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение против Мамаладзе. В окончательном варианте он обвиняется в подготовке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму с использованием цианида натрия.

Сам протоиерей ни по одному из обвинений виновным себя не считает. Совершенно неожиданно проявил понимание требований протоиерея омбудсмен Грузии Уча Нануашвили, выразивший удивление тем, что суд предпочел сделать судебный процесс закрытым. А процесс, по мнению наблюдателей, обещает новые скандальные сюрпризы.