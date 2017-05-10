Страна, с декабря жившая без главы государства, наконец, восстановила нормальный порядок. Новым президентом Южной Кореи стал представляющий Демократическую партию Тобуро 64-летний Мун Чжэ Ин. Он намного опередил своего ближайшего конкурента от консерваторов Хон Чжун Пхе: 44,4% против 23,3%.

У консерваторов и не было шансов после того, как представлявшая их политическую силу Пак Кын Хе, возглавлявшая страну, оказалась в центре мощного скандала. Недопустимо приблизив к государственному управлению свою близкую подругу, та, по данным следствия, сама оказалась причастна к многомиллионной коррупции.

В декабре президент Пак Кын Хе попала под процедуру импичмента, а сейчас находится в заключении в ожидании судебного процесса. Если обвинение подтвердится, ее ждет пожизненное заключение. Конечно, это был, мягко говоря, не самый благоприятный фон для нового кандидата от консерваторов. Мун Чжэ Ин с самого начала считался фаворитом короткой досрочной президентской кампании.

Он в стране человек известный. В 2012 году Мун уступил Пак Кын Хе в президентской кампании всего три с половиной процента, так что сейчас он как бы вернул свое. Бывший активный адвокат-правозащитник, Мун Чжэ Ин известен тем, что выступает за мягкую политику в отношении Северной Кореи, считая жесткую и неуступчивую позицию, занятую его предшественницей, неплодотворной.

При Пак Кын Хе, не без подсказки ее коррумпированной подруги, были свернуты все контакты с северными соседями. Мун считает, что политику давления нужно сочетать с переговорами, добиваясь по возможности сотрудничества с тамошним коммунистическим режимом.

В КНДР знают эти взгляды нового президента и во время предвыборной кампании даже неожиданным образом высказывали свою поддержку Муну, кстати, выходцу из семьи северокорейских беженцев. Такая поддержка могла бы показаться медвежьей услугой, но южнокорейцев в первую очередь заботят внутренние проблемы. Что же касается резко обострившейся в этом году ситуации, связанной с испытаниями Северной Кореей ядерных зарядов и ракетного вооружения, то и тут граждане страны, непосредственно граничащей с нарушителями спокойствия, предпочитают более спокойный подход, чем нервно-агрессивный, продемонстрированный Дональдом Трампом.

Вопреки ожиданиям, Мун Чжэ Ин не стал критиковать американского президента, более того, заявил, что они с ним «находятся на одной странице» по отношению к режиму Ким Чен Ына. Главное, однако, по его словам, чтобы Южная Корея перехватила у Вашингтона инициативу по урегулированию недоразумений с Северной Кореей. Дескать, «нам виднее».

В то же время он подчеркивает, что совершенно неприемлемой для него является перспектива ядерного вооружения Пхеньяна, этого он не допустит. Во внутренней политике новый президент обещает вплотную заняться чеболями – крупными корпорациями, регулярно оказывающимися в центре коррупционных скандалов. Очевидно, что это не случайно, и дело в системе нездоровых связей политики и крупного бизнеса, которую Мун хочет поломать.

Кроме того, он хочет возобновить работу промышленного комплекса Кэсон, который до 2016 года являлся примером экономического сотрудничества северян и южан, но был закрыт его предшественницей. Ну и в знак своей приверженности строгому и бережному стилю, Мун обещает убрать президентскую резиденцию из роскошного Голубого дома, превратив его в музей. На первый взгляд, это самое простое из предвыборных обещаний, но обычно именно такие выполняются с наибольшим трудом.