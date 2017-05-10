«Формулу решения карабахского конфликта вижу в том, о чем неоднократно заявлял президент России Путин: каждая из сторон получает то, что принципиально важно для нее. То есть Россию устроит вариант, при котором в этом конфликте не будет ни выигравших, ни побежденных», - считает доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты России, политолог Сергей Марков.

Излагая haqqin.az свое мнение, С.Марков подчеркнул, что «к сожалению, общества двух стран не готовы к такому варианту, хотя власти и готовы».

«Накал патриотизма в обеих странах настолько высокий, что властям сложно принимать кардинальные решения в такой ситуации. Особенно в Армении - в Азербайджане обстановка более стабильная. В Армении мы видели очень драматичные события. Там вооруженные захваты, был даже расстрел парламента несколько лет назад. Учитывая всю драматичность происходящего, у армянских властей очень большие опасения. В такой ситуации государственные власти находятся под давлением патриотических и националистических сил. А погасить эти силы власти не могут, потому что пользуются ими в целях политической поддержки», - утверждает политолог.

В то же время С.Марков отметил, что в прошлом году все заинтересованные стороны были близки к урегулированию карабахского конфликта.

«Я даже говорил, что первые беженцы вернутся на свои земли к концу года, но, к сожалению, все сорвалось. Сейчас опять начались переговоры, Россия заинтересована в решении этого конфликта. По новой формуле Армения должна освободить 5 районов, Азербайджан и Турция должны открыть все коммуникации с Арменией, а вопрос статуса Карабаха будет обсуждаться на следующих этапах переговоров. Но пока армянское общество рассматривает эти районы как некую гарантию по референдуму о статусе Нагорного Карабаха.

Не так давно я разговаривал с Лавровым на эту тему, и он сказал, что Азербайджан предлагает проведение референдума на всей территории страны, а Армения, напротив, предлагает референдум только в Нагорном Карабахе. Россия же предлагает такую формулу, чтобы результаты референдума не были изначально предрешены, и оставить этот вопрос на будущее. Вот в этом и вся сложность решения проблемы», - полагает он.

Касаясь недавних азербайджано-турецких учений, политолог отметил, что в России относятся без восторга к таким маневрам. «Потому что это не продвигает вперед урегулирования. К тому есть и чуть-чуть ревности в отношении Турции… Но вместе с тем мы с пониманием относимся к азербайджано-турецкому военному сотрудничеству, ведь эти страны исторические союзники. Зима же не всем нравится, но тем не менее она приходит каждый год», - сказал С.Марков.