Футболист сборной Саудовской Аравии Абдулла Аль Фахад весьма оригинально объяснил поражение своей команды в первом матче Игр Исламской солидарности против Марокко (0:1).

Наряду с усталостью после тяжелого сезона защитник также посетовал на… бакинскую жару, «которая повысила уровень утомляемости и травматичности футболистов», сообщают аравийские СМИ.

Да, 8 мая в Баку действительно было жарко. Это был первый по-настоящему жаркий весенний день в столице Азербайджана. Столбик термометра днем (игра началась в 10:30) был выше 25 градусов по Цельсию. Но это ничто по сравнению с температурой, которая бывает в конце апреля – начале мая на Аравийском полуострове. К примеру, в эти дни температура в городах Саудовской Аравии достигает 40 градусов. Поэтому слова о жаркой погоде в Азербайджане из уст футболиста аравийского клуба «Аль-Шабаб» звучат как-то странно.

Аль Фахад также заявил, что во втором матче против Азербайджана его команда должна сыграть лучше. «Мы будем играть только на победу, чтобы иметь шансы продолжить борьбу на турнире. Мы не хотим потерять возможность выхода в полуфинал уже после второй игры».

Матч Азербайджан – Саудовская Аравия состоится 11 мая. В первой игре наша команда сыграла вничью с Камеруном – 0:0.

Напомним, в футбольном турнире выступают игроки не старше 23 лет. При этом сборным было разрешено заявить трех футболистов старше этого возраста.