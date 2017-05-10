Подписаться на уведомления
 

Футболист сборной Саудовской Аравии пожаловался на бакинскую жару Приколы Исламиады

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной Саудовской Аравии Абдулла Аль Фахад весьма оригинально объяснил поражение своей команды в первом матче Игр Исламской солидарности против Марокко (0:1).

Наряду с усталостью после тяжелого сезона защитник также посетовал на… бакинскую жару, «которая повысила уровень утомляемости и травматичности футболистов», сообщают аравийские СМИ.

Да, 8 мая в Баку действительно было жарко. Это был первый по-настоящему жаркий весенний день в столице Азербайджана. Столбик термометра днем (игра началась в 10:30) был выше 25 градусов по Цельсию. Но это ничто по сравнению с температурой, которая бывает в конце апреля – начале мая на Аравийском полуострове. К примеру, в эти дни температура в городах Саудовской Аравии достигает 40 градусов. Поэтому слова о жаркой погоде в Азербайджане из уст футболиста аравийского клуба «Аль-Шабаб» звучат как-то странно.

Аль Фахад также заявил, что во втором матче против Азербайджана его команда должна сыграть лучше. «Мы будем играть только на победу, чтобы иметь шансы продолжить борьбу на турнире. Мы не хотим потерять возможность выхода в полуфинал уже после второй игры».

Матч Азербайджан – Саудовская Аравия состоится 11 мая. В первой игре наша команда сыграла вничью с Камеруном – 0:0.

Напомним, в футбольном турнире выступают игроки не старше 23 лет. При этом сборным было разрешено заявить трех футболистов старше этого возраста.

453 просмотров


Старости
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана»
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 12°
12 Май 18° / 13°
13 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Трамп уволил главу ФБР
Что Индия ищет в Армении? комментируют Зардушт Ализаде и Самед Сеидов
Поток армян в Крым наша реакция
Казаки прошли маршем по Баку эксклюзив
Футболист сборной Саудовской Аравии пожаловался на бакинскую жару Приколы Исламиады
Доверенное лицо Путина из Баку: «В прошлом году сорвалась договоренность по Карабаху» эксклюзив
Новый президент решил поломать систему наш комментарий
Скандал в грузинской церкви не стихает Haqqin.az из Тбилиси
Гейдар Алиев между светом и смертью наша память
Роберт Де Ниро обрушился с критикой на Трампа
В Джалилабаде утонул ребенок
Племянница Ле Пен ушла из политики
Канада решила помириться с Ираном
Ливия официально отказалась от участия в Исламиаде Из-за 100 тысяч долларов
Азербайджан в финале «Евровидения» Обновлено
В Африке нашли тела миротворцев ООН
Курды получат ограниченную партию оружия
В Южном Судане пытались убить вице-президента
Капитализация Apple превысила 800 миллиардов
Евросоюз утвердит безвизовый режим с Украиной
Россия опровергает казнь своего военного в Сирии
Трамп продлил санкции против Сирии
Навального прооперировали в Барселоне
Китай испытал ракету нового типа
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться