В Баку прошла акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы. Как сообщила haqqin.az координатор движения «Бессмертный полк» в Азербайджане Виктория Кабанадзе, в акции приняли участие более 300 человек. Организатором выступил Союз казаков Азербайджана.

Марш «Бессмертный полк» прошел от здания университета Аvrasiya до Мемориала павшим воинам в Наримановском районе Баку. Там состоялось возложение цветов и торжественная часть.

В акции приняли участие представители посольств РФ, Беларуси, Казахстана в Азербайджане, глава исполнительной власти Наримановского района, союз ветеранов ВОВ, ветераны Карабахской войны и др.

После торжественной части участника общества «Авторетро» провели автопробег от мемориала до сада Зорге. Затем состоялось возложение цветов у памятника «1941-1945 гг.» на улице Бакиханова. По словам Кабанадзе в этом году марш прошел торжественно.

«Как и во время войны люди разных национальностей Азербайджана и на этом марше были вместе», - сказала она.

Отметим, что "Бессмертный полк" - общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится 9 мая во многих странах мира.