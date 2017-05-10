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Поток армян в Крым наша реакция

Автор: Ирина Михайленко, спецкор, Киев 

Украина, заняв принципиальную и соответствующую международным нормам позицию, запретила въезд на свою территорию российским артистам, посещавшим Крым после его аннексии. В соответствии с этим решением весьма солидное число россиян не смогли пересечь российско-украинскую границу.

Так, совсем недавно въезд в Украину не разрешили певице Лолите Милявской из-за посещения Керчи в 2015 году. А Лариса Долина, другая эстрадная исполнительница, предупреждена, что в случае не санкционированного украинскими властями въезда в страну, ее депортируют обратно в Россию, поскольку она в 2015 году выступала с концертами в Крыму.

Всего же к осени прошлого года СБУ внесла в список персон нон-грата 140 российских деятелей культуры и представителей шоу-бизнеса.

Азербайджан также запрещает въезд в нашу страну тем, кто посещал оккупированные Арменией территории Нагорного Карабаха. В списке персон нон-грата азербайджанского МИД немало звезд эстрады, причем как российской, так и европейской. Так что нам понятны действия украинской стороны в отношении российских артистов. Неясно одно: почему официальный Киев молчит, глядя на то, что происходит в Армении. А происходящее там весьма достойно внимания МИД Украины.

Если конкретно, то из Армении в Крым регулярно выезжают граждане страны. Поездки носят массовый характер. Добираются армяне в Крым и на автобусах и на самолетах. Автомобильное путешествие из Еревана в Симферополь занимает два дня и проходит через Ростов-на-Дону. Есть рейс и через Краснодар. Существует и авиасообщение: из Еревана в Симферополь можно попасть как через аэропорты Сочи и Адлера.

Точное число граждан Армении уже побывавших в Крыму, выяснить не удалось, зато известно, что поездки на полуостров активно предлагают армянские туроператоры. Разве это не информация к размышлению СБУ и МИД Украины?

Да, Ереван официально поддержал аннексию Крыма. Свое решение тогда армянская сторона, кстати, объясняла именно фактом оккупации азербайджанских территорий. Мол, мы не могли поступить иначе. Помнится, Украина тогда отозвала своего посла из Армении. Но уже спустя два месяц он вернулся в Ереван. Не поспешила ли украинская сторона с подобным шагом, не нам решать. Можно лишь указать, что из Армении, в тот самый Крым, за посещение которого запрещают въезд в Украину российским артистам, массово едут граждане Армении. Отреагирует ли на это СБУ и МИД Украины - покажет время.

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