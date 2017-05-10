В последние годы экономика Армении переживает глубокий системный кризис. Одним из основных факторов, сдерживающих ее развитие, является продолжающаяся почти 30 лет транспортно-экономическая блокада. Естественно, власти страны предпринимают усилия, чтобы выйти из нее хотя бы частично. Однако зарубежные государства, как правило, не спешат налаживать сотрудничество с Арменией, поскольку на пути любых торговых и производственных связей возникают трудно преодолимые логистические проблемы.

Отчаявшись наладить сколь-нибудь прочные связи с соседними государствами, Армения сегодня обратилась к далекой Индии. По приглашению армянских властей Ереван посетил вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари. Обсуждая с президентом Армении возможности двустороннего военно-технического сотрудничества, Ансари подчеркнул, что за основу рассматриваемых обе стороны принимают общие потребности.

Армянские СМИ не преминули назвать едва наметившиеся отношения «союзом Индии и Армении» и, раздувая сенсацию, противопоставить их азербайджано-пакистанскому сотрудничеству. При этом армянские издания забыли отметить, отношения Баку с другими государствами и организациями никогда не направлены против третьих стран.

Между тем товарооборот Азербайджана и той же Индии в настоящее время превышает 2 миллиарда долларов.

Особо отметить следует роль в укреплении торговых связей трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан: индийские компании начали покупать азербайджанскую нефть в Джейхане. Экспорт азербайджанских товаров в Индию растет с каждым годом, а Азербайджан закупает у в этой стране бокситы, фармацевтическую продукцию, пищевые продукты, текстиль.

То есть если Армения с Индией находятся на стадии первичных контактов, то у Азербайджана с ней давние и прочные связи. Правда, в наших отношениях был один печальный момент, когда во время обсуждения в Генассамблее ООН резолюции «О положении на оккупированных территориях Азербайджана» в 2008 году Индия проголосовала против данного документа, что вызвало серьезную озабоченность азербайджанской стороны. Однако вскоре правительство Индии выступило с заявлением, что официальный Дели признает территориальную целостность Азербайджана. К тому же Индия является одним из учредителей проекта «Транспорный коридор Север-Юг», где Азербайджану отведена весьма значительная роль.

Вместе с тем, как считает политолог Зардушт Ализаде, у Армении, несмотря на ее горячее желание завязать хоть какие-нибудь связи нет ничего, чтобы предложить Индии.

«Индийское руководство дружит с головой, зачем же ему нужно лезть в этот регион из-за Армении. Если в Ереване думают, что Дели им предоставит бесплатное оружие, деньги, то очень заблуждаются. В Индии самой выше крыше проблем. Страна с миллиардным населением - ей самой нужно прокормить себя, и иждивенцы вовсе не нужны. Что же касается пакистано-азербайджанских отношений, то Исламабад поставляет нам оружие не бесплатно - Баку платит ему твердой валютой. То есть Ереван может много о чем грезить, но пока все его фантазии далеки от реальности», - сказал З.Ализаде haqqin.az.

А по мнению председателя постоянной комиссии Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самеда Сеидова ,Ереван стремится все визиты, все обсуждения в рамках международных структурах использовать в пропагандистских целях.

«Индия - великая страна, и она не может опуститься до уровня Армении. Нынешний визит - еще один показатель того, что Армения ищет любые возможности выхода из изолированного состояния. Армянские политики в пику Азербайджана хотят преподнести миру свои фантастические идеи как реальность. Но Индия не собирается строить свою политику в соответствии с фантазиями Еревана», - уверен он.

Ну а по поводу Пакистана С.Сеидов подчеркнул, что Азербайджан для этой страны прежде всего надежный друг и государство, являющееся лидером своего региона, сотрудничество с которым закреплено десятками межгосударственных соглашений.

Отметим, что за 25 лет независимости Армении между ней и Индией не было установлено сколь-нибудь политических, экономических, культурных отношений. С армянской стороны последний визит в Индию на высоком уровне состоялся еще в 2003 году, а с индийской стороны визита выше уровня вице-президента вообще не было.