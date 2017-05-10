На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"

В Киеве состоялся полуфинал песенного конкурса. Как сообщает украинское издание «ПолитИнфо», ведущие трансляцию первого полуфинала музыкального конкурса «Евровидение» дикторы армянского телеканала не стали объявлять Азербайджан.

В момент, когда показывали презентационный клип конкурсантки от Азербайджана диктор ничего не произнес. При это он отметил, что девятого мая в Армении празднуют сразу три праздника - День Победы,» день взятия Шуши» и «день карабахской армии».

Диктор заявил перед объявлением Азербайджана, что выступает «очередная страна» с песней «Скелеты».