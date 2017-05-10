Подписаться на уведомления
 

Армяне применили минометы

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 120 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82-миллиметровые минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

688 просмотров


Старости
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана»
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 12°
12 Май 18° / 12°
13 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Председатель парламента Иордании на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Россия направила гаубицы Асаду
Посольство Азербайджана о массовой драке в Москве
Ильхам и Мехрибан Алиевы посадили деревья
Военный эксперт: «Российско-армянская группировка будет применяться по решению Путина»
В Баку охранник повесился на рабочем месте
Массовая драка армян и азербайджанцев в Петербурге фото; видео
Хогланд: «Пришло время серьезных переговоров по Карабаху»
«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank
Экс-военные призвали Терезу Мэй решить вопрос финансирования армии
Нефть дорожает
Новый президент Южной Кореи против размещения американских ракет
Ильхам Алиев призвал исламские страны воздерживаться от сотрудничества с Арменией
Отец банкира покончил жизнь самоубийством в Баку
Ильхам Алиев на могиле общенационального лидера фото
Переговоры министров оборонной промышленности Пакистана и Азербайджана
Трамп встретится с Лавровым в Белом доме
Армяне применили минометы
На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Трамп уволил главу ФБР
Что Индия ищет в Армении? комментируют Зардушт Ализаде и Самед Сеидов
Поток армян в Крым наша реакция
Казаки прошли маршем по Баку эксклюзив
Футболист сборной Саудовской Аравии пожаловался на бакинскую жару Приколы Исламиады
Доверенное лицо Путина из Баку: «В прошлом году сорвалась договоренность по Карабаху» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться