Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

Дональд Трамп в Белом доме, в среду, 10 мая, встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента, передает РИА Новости.

Встреча запланирована на 10:30 по местному времени и пройдет в закрытом для прессы режиме. Подробностей предстоящего разговора не приводится.

В ходе своего визита в США Лавров также проведет на Аляске переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, где, как ожидается, обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии. После этого представитель Москвы примет участие в министерской встрече Арктического совета.

7 мая Лавров рассказал, что ему трудно дать объяснения тому, что «заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации Трампа».

Он напомнил, что президент дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в то время как сам Тиллерсон заявил, что поездка не принесла результатов, а отношения между странами находятся в «низкой точке».