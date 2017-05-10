Подписаться на уведомления
 

Трамп встретится с Лавровым в Белом доме

 

Дональд Трамп в Белом доме, в среду, 10 мая, встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации президента, передает РИА Новости.

Встреча запланирована на 10:30 по местному времени и пройдет в закрытом для прессы режиме. Подробностей предстоящего разговора не приводится.

В ходе своего визита в США Лавров также проведет на Аляске переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, где, как ожидается, обсудят инициативу о создании зон деэскалации в Сирии. После этого представитель Москвы примет участие в министерской встрече Арктического совета.

7 мая Лавров рассказал, что ему трудно дать объяснения тому, что «заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации Трампа».

Он напомнил, что президент дал высокую оценку визиту госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию, как и итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, в то время как сам Тиллерсон заявил, что поездка не принесла результатов, а отношения между странами находятся в «низкой точке».

490 просмотров


Старости
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана»
Экс-посол США: «Трамп пока не определил политику в отношении Азербайджана» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 26° / 17°
11 Май 21° / 12°
12 Май 18° / 12°
13 Май 23° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8544 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Председатель парламента Иордании на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Россия направила гаубицы Асаду
Посольство Азербайджана о массовой драке в Москве
Ильхам и Мехрибан Алиевы посадили деревья
Военный эксперт: «Российско-армянская группировка будет применяться по решению Путина»
В Баку охранник повесился на рабочем месте
Массовая драка армян и азербайджанцев в Петербурге фото; видео
Хогланд: «Пришло время серьезных переговоров по Карабаху»
«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank
Экс-военные призвали Терезу Мэй решить вопрос финансирования армии
Нефть дорожает
Новый президент Южной Кореи против размещения американских ракет
Ильхам Алиев призвал исламские страны воздерживаться от сотрудничества с Арменией
Отец банкира покончил жизнь самоубийством в Баку
Ильхам Алиев на могиле общенационального лидера фото
Переговоры министров оборонной промышленности Пакистана и Азербайджана
Трамп встретится с Лавровым в Белом доме
Армяне применили минометы
На Евровидении армянские дикторы не объявили "Азербайджан"
Трамп уволил главу ФБР
Что Индия ищет в Армении? комментируют Зардушт Ализаде и Самед Сеидов
Поток армян в Крым наша реакция
Казаки прошли маршем по Баку эксклюзив
Футболист сборной Саудовской Аравии пожаловался на бакинскую жару Приколы Исламиады
Доверенное лицо Путина из Баку: «В прошлом году сорвалась договоренность по Карабаху» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться