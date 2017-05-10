Ильхам Алиев призвал исламские страны воздерживаться от сотрудничества с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал мусульманские страны воздержаться от сотрудничества с Арменией, оккупировавшей азербайджанские территории, сообщает официальный сайт главы государства.

"ООН и Организация исламского сотрудничества признали Армению агрессором. Считаю, что резолюции этих организаций должны стать месседжем для всех мусульманских стран, которые намерены развивать сотрудничество с этой страной", - отмечает Ильхам Алиев в статье, опубликованной в OIC Journal.

Президент подчеркнул, что оккупационная политика Армении направлена не только против религиозно-культурных ценностей Азербайджана, но в целом против культурно-исторического наследия исламского мира.

"Пакистан и Саудовская Аравия до сих пор официально не признали Армению, так как она оккупировала азербайджанские территории. Турция не имеет никаких отношений с Арменией. На сегодня пять мусульманских стран официально на государственном уровне признали Ходжалинский геноцид. Мы оцениваем все эти действия как братские отношения к Азербайджану и показатель реальной поддержки", - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Армения в течение последних 200 лет проводила кровавые акции с целью захвата исторических земель Азербайджана и создания собственного государства. "Сегодняшняя Армения создана на исторических землях Азербайджана", - добавил президент.