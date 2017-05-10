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Новый президент Южной Кореи против размещения американских ракет

 

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе инаугурационной речи заявил, что планирует пересмотреть вопрос размещения в стране системы ПРО США THAAD. Как сообщает ABC News, преимущества от безопасности будут нивелированы ухудшением отношений с Китаем, который выступил с резкой критикой действий Сеула.

Мун Чжэ Ин также заявил, что для разрешения спорных вопросов готов посетить Вашингтон, Пекин, Токио, а при особых обстоятельствах — Пхеньян.

Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что Сеул должен заплатить за систему ПРО миллиард долларов.

Мун Чжэ Ин — представитель либеральной Демократической партии — 10 мая выиграл президентские выборы в Южной Корее. Национальный избирательный комитет страны сообщил, что он заручился поддержкой 41,1 процента голосов (13,4 миллиона) граждан, опередив своих конкурентов почти в два раза.

Еще до объявления официальных результатов Мун Чжэ Ин заявил, что «построит новую нацию. Великую Корею, гордую Корею. И я буду гордым президентом гордой нации».

Прошлый президент, Пак Кын Хе, была отстранена от должности и позже арестована по обвинению в причастности к взяточничеству и злоупотреблении властью.

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