«Путешествие в страну сказок» с Kapital Bank

В канун 1 июня — Международного дня защиты детей Kapital Bank воплощает в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət). В рамках проекта в ряде городов страны будут бесплатно показаны театральные спектакли для детей.

13 мая в Шекинском государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «Калила и Димна», а 14 мая в Гянджинском государственном драматическом театре — спектакль «Тык-тык ханум». Начало спектаклей — 12:00, 14:00 и 16:00.

Во время мероприятия будут проведены интересные конкурсы и вручены подарки детям от Kapital Bank.

Следует отметить, что на следующей неделе в выходные дни в рамках этого же проекта пройдут детские спектакли еще в двух районах Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.