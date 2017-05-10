Хогланд: «Пришло время серьезных переговоров по Карабаху»

Возможность начала боевых действий на линии соприкосновения Армении и Азербайджана беспокоит всех посредников урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд в интервью «Голосу Америки».

Р.Хогланд с сожалением отметил, что инциденты между двумя сторонами конфликта происходят до сих пор.

При этом американский сопредседатель напомнил, что на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве 28 апреля было заявлено, что конфликт должен быть решен мирным путем и «мы должны надеяться на это».

Американский сопредседатель также отметил, что пришло время для серьезных переговоров на высоком уровне, чтобы «раз и навсегда решить проблему».

Отвечая на вопрос, не помешают ли противоречия между США и Россией урегулированию конфликта, Р.Хогланд выразил уверенность, что две страны будут работать в этом направлении: «Отношения между США и РФ не окажут негативного влияния на данный процесс».

Р.Хогланд также прокомментировал заявления ряда экспертов о том, что Россия заинтересована в сохранении конфликта в Карабахе, и о том, что США должны быть активно вовлечены в урегулирование конфликта: «Заверяю, что Россия не хочет конфликта между Азербайджаном и Арменией. Это подорвет стабильность в регионе. Это также идет вразрез с интересами России. Конечно, интересы США и России будут отличаться. Но это не означает, что мы не может вместе решать проблемы. Я согласен с мнениями о том, что США должны быть активно вовлечены в процесс. У нас сейчас новая администрация. Вашингтон еще рассматривает различные версии внешней политики. Давайте подождем немного и посмотрим, что произойдет».

Говоря о возможности организации администрацией президента США Дональда Трампа встречи между сторонами конфликта, дипломат отметил, что такое возможно, «но в процессе установления мира, основные переговоры зависят от высокопоставленных лиц двух государств».