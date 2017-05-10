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Массовая драка армян и азербайджанцев в Петербурге фото; видео

 

В Санкт-Петербурге участники акции «Бессмертный полк» доставлены в полицию после стычки на Дворцовой площади. Представителям азербайджанской диаспоры показалась неуместной атрибутика, с которой на Невский проспект вышла армянская община, пишет «Фонтанка».

Согласно информации, 9 мая к «Бессмертному полку» присоединилась армянская община в количестве 200 человек.

Армянская колонна не скрывала также, что одновременно с общей для всех участников шествия памятной датой, победой в ВОВ, ею отмечается еще одна, локальная. 9 мая 1992 года армянские подразделения захватили азербайджанский город Шуша.

На Невском проспекте армянской общиной в честь локального празднования был развернут флаг «НКР», участники выкрикивали «Карабах» и «Арцах».

Представители азербайджанской общины тоже маршировали в «Бессмертном полку». Поднятие флага «НКР» в 700-тысячной массе не осталось для них незамеченным. У Аничкова моста они попросили полицию остановить провокацию армян.

У станции метро «Невский проспект» к теме Арцаха подключился глава азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагиф Мамишев. Он донес до полицейских мысль, что публичное празднование карабахской даты в рамках «Бессмертного полка» может показаться неуместным второй стороне затяжного межгосударственного конфликта.

Флаг «НКР» и скандирование «Арцах» снова появились на финишной прямой, у Дворцовой площади. Около десяти выходцев из Азербайджана попытались остановить армянскую колонну. Трое попали в приемный покой Мариинской больницы с разбитыми лицами и сотрясениями.

«Фонтанке» в азербайджанской автономии сообщили, что ее представители ограничивались устными предупреждениями и стали жертвами нападения со стороны оппонентов.

Десять человек доставлены в отделы Центрального УМВД на профилактические беседы и отпущены без составления административных протоколов.

В ГУ МВД Петербурга «Фонтанке» уточнили, что акция «Бессмертный полк» прошла без нарушений общественного порядка.

9 мая «Бессмертный полк» в Москве тоже потерял стройность рядов из-за флага «НКР». На Тверской улице полиции пришлось встать между представителями Азербайджана и Армении.

 

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