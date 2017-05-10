В Баку охранник повесился на рабочем месте

В Пираллахинском районе Баку охранник покончил с собой на рабочем месте, передает Report.
Согласно информации, 63-летний Атиф Джабраилов покончил с собой, повесившись в комнате охраны на рабочем месте.
Ведется расследование.
В Пираллахинском районе Баку охранник покончил с собой на рабочем месте, передает Report.
Согласно информации, 63-летний Атиф Джабраилов покончил с собой, повесившись в комнате охраны на рабочем месте.
Ведется расследование.
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